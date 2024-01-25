Артур Смольянинов* захотел тайно ездить к бойцам ВСУ. Видео

25 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Артур Смольянинов* стал жертвой пранка Вована и Лексуса Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский актер Артур Смольянинов (признан иноагентом, террористом и экстремистом) заявил, что готов ездить к бойцам ВСУ, но только тайно. Свое признание артист сделал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые прикинулись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. «К бойцам ВСУ тоже съезжу, но моя семья остается в России. Поэтому я готов делать это не публично», — сказал Смольянинов. Ранее артист резко высказывался о России. В частности, Смольянинов признался, что ему «насрать» на состояние РФ после спецоперации на Украине. Также он выражал желание воевать за Киев против России. * Включен в реестр Минюста иностранных агентов, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Российский актер Артур Смольянинов (признан иноагентом, террористом и экстремистом) заявил, что готов ездить к бойцам ВСУ, но только тайно. Свое признание артист сделал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые прикинулись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. «К бойцам ВСУ тоже съезжу, но моя семья остается в России. Поэтому я готов делать это не публично», — сказал Смольянинов. Ранее артист резко высказывался о России. В частности, Смольянинов признался, что ему «насрать» на состояние РФ после спецоперации на Украине. Также он выражал желание воевать за Киев против России. * Включен в реестр Минюста иностранных агентов, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга