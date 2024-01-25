Российский актер Артур Смольянинов (признан иноагентом, террористом и экстремистом) заявил, что готов ездить к бойцам ВСУ, но только тайно. Свое признание артист сделал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые прикинулись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
«К бойцам ВСУ тоже съезжу, но моя семья остается в России. Поэтому я готов делать это не публично», — сказал Смольянинов.
Ранее артист резко высказывался о России. В частности, Смольянинов признался, что ему «насрать» на состояние РФ после спецоперации на Украине. Также он выражал желание воевать за Киев против России.
* Включен в реестр Минюста иностранных агентов, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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