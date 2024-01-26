ГУР Украины признало факт срыва обмена пленными, погибшими на борту Ил-76

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Cамолет Ил-76 военно-космических сил России прилетевшbq из Китая. Тюмень
Украинских пленных переправляли на самолете Ил-76 в рамках обмена пленными, уточнил представитель ГУР Украины Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Погибшие при крушении самолета Ил-76 пленные переправлялись в рамках обмена.

«Сорванный обмен пленными должен был быть самым крупным», — рассказал Андрей Юсов в интервью украинскому телеканалу ICTV. Однако про причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по самолету он ничего не сказал.

Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. В Кремле обозначили, что в инциденте виноват Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования также были обнаружены обломки зенитной ракеты.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Погибшие при крушении самолета Ил-76 пленные переправлялись в рамках обмена. «Сорванный обмен пленными должен был быть самым крупным», — рассказал Андрей Юсов в интервью украинскому телеканалу ICTV. Однако про причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по самолету он ничего не сказал. Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. В Кремле обозначили, что в инциденте виноват Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования также были обнаружены обломки зенитной ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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