ГУР Украины признало факт срыва обмена пленными, погибшими на борту Ил-76

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Погибшие при крушении самолета Ил-76 пленные переправлялись в рамках обмена.
«Сорванный обмен пленными должен был быть самым крупным», — рассказал Андрей Юсов в интервью украинскому телеканалу ICTV. Однако про причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по самолету он ничего не сказал.
Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. В Кремле обозначили, что в инциденте виноват Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования также были обнаружены обломки зенитной ракеты.
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