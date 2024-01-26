Происшествия ГУР Украины признало факт срыва обмена пленными, погибшими на борту Ил-76 26 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 + Украинских пленных переправляли на самолете Ил-76 в рамках обмена пленными, уточнил представитель ГУР Украины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Погибшие при крушении самолета Ил-76 пленные переправлялись в рамках обмена. «Сорванный обмен пленными должен был быть самым крупным», — рассказал Андрей Юсов в интервью украинскому телеканалу ICTV. Однако про причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по самолету он ничего не сказал. Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. В Кремле обозначили, что в инциденте виноват Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования также были обнаружены обломки зенитной ракеты. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт «сорванного обмена» военнопленными между Россией и Украиной. Погибшие при крушении самолета Ил-76 пленные переправлялись в рамках обмена. «Сорванный обмен пленными должен был быть самым крупным», — рассказал Андрей Юсов в интервью украинскому телеканалу ICTV. Однако про причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по самолету он ничего не сказал. Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. В Кремле обозначили, что в инциденте виноват Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе расследования также были обнаружены обломки зенитной ракеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям