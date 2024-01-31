Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой

31 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Валиева была чиста, заявила Тутберидзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тренер Этери Тутберидзе заявила, что все ее спортсмены были и остаются чистыми. Так она прокомментировала дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. «Все мои спортсмены были и остаются чистыми. Я за чистый спорт, иначе быть не может», — заявила Тутберидзе, передают РИА Новости. Она отметила, что WADA за два года так и не расследовало происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки. CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева будет лишена девяти титулов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев.

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что все ее спортсмены были и остаются чистыми. Так она прокомментировала дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. «Все мои спортсмены были и остаются чистыми. Я за чистый спорт, иначе быть не может», — заявила Тутберидзе, передают РИА Новости. Она отметила, что WADA за два года так и не расследовало происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки. CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева будет лишена девяти титулов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда будет считать своих фигуристов Олимпийскими чемпионами, несмотря на решение Спортивного арбитража и Международного союза конькобежцев.