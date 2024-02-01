Политолог Сеитова указала на провал Украины по отношению к России

Отклонение Международным судом ООН практически всех претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму является большим провалом Киева. Такое заявление сделала политолог Эльвина Сеитова.
«Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле „дипломатического гопничества“», — сказала Сеитова РИА Новости. Она добавила, что киевский режим пытался продвигать свои инициативы и решения агрессией и спекуляциями, включая и этот процесс в Гааге.
Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Речь идет о якобы дискриминации крымских татар и украинцев. Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что странам Запада предстоит извиниться и предоставить гарантии, передает телеканал 360.
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