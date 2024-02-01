Политолог Сеитова указала на провал Украины по отношению к России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон,  stock
Вердикт суда ООН по иску Украины — провал Киева, считает Эльвина Сеитова Фото:

Отклонение Международным судом ООН практически всех претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму является большим провалом Киева. Такое заявление сделала политолог Эльвина Сеитова.

«Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле „дипломатического гопничества“», — сказала Сеитова РИА Новости. Она добавила, что киевский режим пытался продвигать свои инициативы и решения агрессией и спекуляциями, включая и этот процесс в Гааге.

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Речь идет о якобы дискриминации крымских татар и украинцев. Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что странам Запада предстоит извиниться и предоставить гарантии, передает телеканал 360.

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Отклонение Международным судом ООН практически всех претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму является большим провалом Киева. Такое заявление сделала политолог Эльвина Сеитова. «Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле „дипломатического гопничества“», — сказала Сеитова РИА Новости. Она добавила, что киевский режим пытался продвигать свои инициативы и решения агрессией и спекуляциями, включая и этот процесс в Гааге. Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Речь идет о якобы дискриминации крымских татар и украинцев. Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что странам Запада предстоит извиниться и предоставить гарантии, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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