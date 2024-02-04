Москвичка вынуждена жить в подъезде с тремя детьми из-за беженца с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 2 на улице Краснофлотцев. Екатеринбург, подъезд, лестница
Женщина поселилась в подъезд с тремя детьми Фото:

В Москве многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми. Она сдала квартиру в аренду беженцу с Украины, а когда решила вернуться, он отказался покидать жилплощадь.

«Елена съехала на съемную квартиру в Подмосковье, прихватив детей и собаку. Оттуда ее выгнали, она попыталась вернуться домой, а на пороге обнаружила 15 пар обуви», — написал telegram-канал Mash. Там добавили, что беженец, которому женщина сдала квартиру, заплатил ей 1,25 миллиона рублей за пять месяцев проживания. Когда Елена решила вернуться, оказалось, что он подселил к себе семью и друзей, сменил замки и отказался покидать жилплощадь, поскольку срок аренды не истек.

По словам женщины, в данный момент беженец находится под следствием за экономические преступления и прибывает на домашнем аресте. Сама Елена заселилась в подъезд своего дома с тремя детьми. В настоящее время делом занимается московская прокуратура, заключили в канале.

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В Москве многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми. Она сдала квартиру в аренду беженцу с Украины, а когда решила вернуться, он отказался покидать жилплощадь. «Елена съехала на съемную квартиру в Подмосковье, прихватив детей и собаку. Оттуда ее выгнали, она попыталась вернуться домой, а на пороге обнаружила 15 пар обуви», — написал telegram-канал Mash. Там добавили, что беженец, которому женщина сдала квартиру, заплатил ей 1,25 миллиона рублей за пять месяцев проживания. Когда Елена решила вернуться, оказалось, что он подселил к себе семью и друзей, сменил замки и отказался покидать жилплощадь, поскольку срок аренды не истек. По словам женщины, в данный момент беженец находится под следствием за экономические преступления и прибывает на домашнем аресте. Сама Елена заселилась в подъезд своего дома с тремя детьми. В настоящее время делом занимается московская прокуратура, заключили в канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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