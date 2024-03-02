Психолог назвала главные ошибки родителей в воспитании детей

Психолог Красинская: сравнение ребенка с другими детьми — ошибка в воспитании
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, воспитание детей
Детям нужно уделять внимание и оказывать поддержку, сказала Ирина Красинская Фото:

Главными ошибками в воспитании детей являются сравнение со сверстниками, а также недостаток общения родителей с ребенком. Об этом заявил психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская.

«Когда речь идет о сравнении с другими детьми, важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — рассказала Ирина Красинская в разговоре с «Газетой.Ru». Специалист порекомендовала больше поощрять и поддерживать свое чадо.

Также, по словам психолога, негативно сказывается на ребенке непоследовательное поведение родителей. Из-за этого дети сталкиваются с путаницей и стрессом. «Важно создавать стабильную и предсказуемую обстановку, ясные и предсказуемые правила», — уточнила эксперт.

Кроме того, к проблемам может привести недостаток общения родителей с ребенком. Предвзятое отношение к увлечениям своих детей также является ошибкой в воспитании. Психолог также порекомендовала отказаться от физических наказаний и давать ребенку время на отдых.

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Главными ошибками в воспитании детей являются сравнение со сверстниками, а также недостаток общения родителей с ребенком. Об этом заявил психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская. «Когда речь идет о сравнении с другими детьми, важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — рассказала Ирина Красинская в разговоре с «Газетой.Ru». Специалист порекомендовала больше поощрять и поддерживать свое чадо. Также, по словам психолога, негативно сказывается на ребенке непоследовательное поведение родителей. Из-за этого дети сталкиваются с путаницей и стрессом. «Важно создавать стабильную и предсказуемую обстановку, ясные и предсказуемые правила», — уточнила эксперт. Кроме того, к проблемам может привести недостаток общения родителей с ребенком. Предвзятое отношение к увлечениям своих детей также является ошибкой в воспитании. Психолог также порекомендовала отказаться от физических наказаний и давать ребенку время на отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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