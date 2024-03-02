Психолог назвала главные ошибки родителей в воспитании детей

Главными ошибками в воспитании детей являются сравнение со сверстниками, а также недостаток общения родителей с ребенком. Об этом заявил психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская.
«Когда речь идет о сравнении с другими детьми, важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — рассказала Ирина Красинская в разговоре с «Газетой.Ru». Специалист порекомендовала больше поощрять и поддерживать свое чадо.
Также, по словам психолога, негативно сказывается на ребенке непоследовательное поведение родителей. Из-за этого дети сталкиваются с путаницей и стрессом. «Важно создавать стабильную и предсказуемую обстановку, ясные и предсказуемые правила», — уточнила эксперт.
Кроме того, к проблемам может привести недостаток общения родителей с ребенком. Предвзятое отношение к увлечениям своих детей также является ошибкой в воспитании. Психолог также порекомендовала отказаться от физических наказаний и давать ребенку время на отдых.
Главными ошибками в воспитании детей являются сравнение со сверстниками, а также недостаток общения родителей с ребенком. Об этом заявил психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская. «Когда речь идет о сравнении с другими детьми, важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — рассказала Ирина Красинская в разговоре с «Газетой.Ru». Специалист порекомендовала больше поощрять и поддерживать свое чадо. Также, по словам психолога, негативно сказывается на ребенке непоследовательное поведение родителей. Из-за этого дети сталкиваются с путаницей и стрессом. «Важно создавать стабильную и предсказуемую обстановку, ясные и предсказуемые правила», — уточнила эксперт. Кроме того, к проблемам может привести недостаток общения родителей с ребенком. Предвзятое отношение к увлечениям своих детей также является ошибкой в воспитании. Психолог также порекомендовала отказаться от физических наказаний и давать ребенку время на отдых.