Киев пригрозил России новыми ракетами

Украинский политик Тука: Канада одобрила передачу Киеву списанных ракет

10 марта 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Георгий Тука заявил, что у Канады есть больше 80 тысяч ракет, подлежащих утилизации Фото: Личная страница Георгия Туки в соцсетях Канада намерена отправить Украине авиационные ракеты, подлежащие утилизации. Однако даже полуработающие боеприпасы якобы могут преподнести «неожиданные сюрпризы», заявил украинский политик Георгий Тука. «Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — сказал Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой». Он уточнил, что сейчас в Канаде насчитывается более 80 тысяч ракет. Тука также заявил, что некоторые ракеты не имеют боевой части. Тем не менее даже они могут преподнести «неожиданные сюрпризы», сказал политик, угрожая России.

Канада намерена отправить Украине авиационные ракеты, подлежащие утилизации. Однако даже полуработающие боеприпасы якобы могут преподнести «неожиданные сюрпризы», заявил украинский политик Георгий Тука. «Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — сказал Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой». Он уточнил, что сейчас в Канаде насчитывается более 80 тысяч ракет. Тука также заявил, что некоторые ракеты не имеют боевой части. Тем не менее даже они могут преподнести «неожиданные сюрпризы», сказал политик, угрожая России.