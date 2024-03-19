Путин назвал самый напряженный участок работы ФСБ

Путин: самым напряженным участком работы ФСБ является спецоперация

19 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

По словам Путина, на участке СВО круг задач для ФСБ является самым широким Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самым напряженным участком работы для ФСБ является все, что связано с проведением спецоперации. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности. «Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что круг задач на этом участке является самым широким. Ранее Путин сообщил, что Россия на данный момент не достигла целей, которые ставила в СВО. Он отметил, что одной из них является денацификация Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самым напряженным участком работы для ФСБ является все, что связано с проведением спецоперации. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности. «Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что круг задач на этом участке является самым широким. Ранее Путин сообщил, что Россия на данный момент не достигла целей, которые ставила в СВО. Он отметил, что одной из них является денацификация Украины.