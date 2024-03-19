Путин назвал самый напряженный участок работы ФСБ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самым напряженным участком работы для ФСБ является все, что связано с проведением спецоперации. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
«Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что круг задач на этом участке является самым широким.
Ранее Путин сообщил, что Россия на данный момент не достигла целей, которые ставила в СВО. Он отметил, что одной из них является денацификация Украины.
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