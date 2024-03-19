Путин назвал самый напряженный участок работы ФСБ

Путин: самым напряженным участком работы ФСБ является спецоперация
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
По словам Путина, на участке СВО круг задач для ФСБ является самым широким Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самым напряженным участком работы для ФСБ является все, что связано с проведением спецоперации. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

«Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что круг задач на этом участке является самым широким.

Ранее Путин сообщил, что Россия на данный момент не достигла целей, которые ставила в СВО. Он отметил, что одной из них является денацификация Украины.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что самым напряженным участком работы для ФСБ является все, что связано с проведением спецоперации. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности. «Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции», — заявил Путин во время заседания коллегии. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что круг задач на этом участке является самым широким. Ранее Путин сообщил, что Россия на данный момент не достигла целей, которые ставила в СВО. Он отметил, что одной из них является денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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