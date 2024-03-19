Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

19 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Писториус заявил о новом пакете военной помощи Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Пакет в 500 млн, о котором я только что упомянул, — это немецкий пакет», — заявил Писториус. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что этот пакет не имеет ничего с тем, который будет согласован в Рамштайне, или с европейским. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что предоставит еще один пакет помощи Киеву. По его словам, он не хочет, чтобы страна пала в конфликте с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Пакет в 500 млн, о котором я только что упомянул, — это немецкий пакет», — заявил Писториус. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что этот пакет не имеет ничего с тем, который будет согласован в Рамштайне, или с европейским. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что предоставит еще один пакет помощи Киеву. По его словам, он не хочет, чтобы страна пала в конфликте с Россией.