Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Писториус заявил о новом пакете военной помощи Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Пакет в 500 млн, о котором я только что упомянул, — это немецкий пакет», — заявил Писториус. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что этот пакет не имеет ничего с тем, который будет согласован в Рамштайне, или с европейским.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что предоставит еще один пакет помощи Киеву. По его словам, он не хочет, чтобы страна пала в конфликте с Россией.

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Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Пакет в 500 млн, о котором я только что упомянул, — это немецкий пакет», — заявил Писториус. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что этот пакет не имеет ничего с тем, который будет согласован в Рамштайне, или с европейским. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что предоставит еще один пакет помощи Киеву. По его словам, он не хочет, чтобы страна пала в конфликте с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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