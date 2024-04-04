Голикова: учителя получат первые дополнительные выплаты в апреле

Классные руководители в российских школах получат первые дополнительные выплаты уже в апреле. Педагогам положено по пять тысяч рублей. О необходимости доплат ранее говорил президент России Владимир Путин.
«Постановление правительства о выплатах педагогам-классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».
Аналогичные выплаты предусмотрены и медработникам первичного звена. Как сообщила Голикова, в настоящее время формируется реестр тех, кому эти выплаты положены. Деньги медработники получат также в апреле.
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