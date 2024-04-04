Голикова: учителя получат первые дополнительные выплаты в апреле

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Учителя получат дополнительно по 5000 рублей Фото:

Классные руководители в российских школах получат первые дополнительные выплаты уже в апреле. Педагогам положено по пять тысяч рублей. О необходимости доплат ранее говорил президент России Владимир Путин.

«Постановление правительства о выплатах педагогам-классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».

Аналогичные выплаты предусмотрены и медработникам первичного звена. Как сообщила Голикова, в настоящее время формируется реестр тех, кому эти выплаты положены. Деньги медработники получат также в апреле.

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Классные руководители в российских школах получат первые дополнительные выплаты уже в апреле. Педагогам положено по пять тысяч рублей. О необходимости доплат ранее говорил президент России Владимир Путин. «Постановление правительства о выплатах педагогам-классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Аналогичные выплаты предусмотрены и медработникам первичного звена. Как сообщила Голикова, в настоящее время формируется реестр тех, кому эти выплаты положены. Деньги медработники получат также в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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