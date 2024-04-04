Общество Голикова: учителя получат первые дополнительные выплаты в апреле 04 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Учителя получат дополнительно по 5000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Классные руководители в российских школах получат первые дополнительные выплаты уже в апреле. Педагогам положено по пять тысяч рублей. О необходимости доплат ранее говорил президент России Владимир Путин. «Постановление правительства о выплатах педагогам-классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Аналогичные выплаты предусмотрены и медработникам первичного звена. Как сообщила Голикова, в настоящее время формируется реестр тех, кому эти выплаты положены. Деньги медработники получат также в апреле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Классные руководители в российских школах получат первые дополнительные выплаты уже в апреле. Педагогам положено по пять тысяч рублей. О необходимости доплат ранее говорил президент России Владимир Путин. «Постановление правительства о выплатах педагогам-классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Аналогичные выплаты предусмотрены и медработникам первичного звена. Как сообщила Голикова, в настоящее время формируется реестр тех, кому эти выплаты положены. Деньги медработники получат также в апреле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям