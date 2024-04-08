Минобороны: военные инженеры приехали в Орск для оказания помощи при паводках

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Военные инженеры Ясненского ракетного соединения будут подвозить воду и грунт к дамбе в районе Орска Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера прибыли в Орск для оказания помощи при борьбе с паводками в регионе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — заявили в ведомстве. Они будут подвозить грунт к поврежденной дамбе в районе Орска и воду. Также они примут участие в эвакуации местных жителей.

На данный момент в работах задействованы 18 единиц спецтехники, в число которой входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, и 100 военных. Помимо прочего, представители ракетного соединения будут привлечены к проведению работ по укреплению береговой линии рек в регионе.

Ранее в Оренбурге из-за паводков были отключены от света 45 СНТ. За стуки уровень воды в реке Урал поднялся на 16 сантиметров. На данный момент в районе гидропоста Илек он составляет 890 сантиметров.

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Военные инженеры Ясненского ракетного соединения по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера прибыли в Орск для оказания помощи при борьбе с паводками в регионе. Об этом сообщили в Минобороны России. «Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — заявили в ведомстве. Они будут подвозить грунт к поврежденной дамбе в районе Орска и воду. Также они примут участие в эвакуации местных жителей. На данный момент в работах задействованы 18 единиц спецтехники, в число которой входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, и 100 военных. Помимо прочего, представители ракетного соединения будут привлечены к проведению работ по укреплению береговой линии рек в регионе. Ранее в Оренбурге из-за паводков были отключены от света 45 СНТ. За стуки уровень воды в реке Урал поднялся на 16 сантиметров. На данный момент в районе гидропоста Илек он составляет 890 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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