Минобороны: военные инженеры приехали в Орск для оказания помощи при паводках

08 апреля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения будут подвозить воду и грунт к дамбе в районе Орска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Военные инженеры Ясненского ракетного соединения по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера прибыли в Орск для оказания помощи при борьбе с паводками в регионе. Об этом сообщили в Минобороны России. «Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — заявили в ведомстве . Они будут подвозить грунт к поврежденной дамбе в районе Орска и воду. Также они примут участие в эвакуации местных жителей. На данный момент в работах задействованы 18 единиц спецтехники, в число которой входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, и 100 военных. Помимо прочего, представители ракетного соединения будут привлечены к проведению работ по укреплению береговой линии рек в регионе. Ранее в Оренбурге из-за паводков были отключены от света 45 СНТ. За стуки уровень воды в реке Урал поднялся на 16 сантиметров. На данный момент в районе гидропоста Илек он составляет 890 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера прибыли в Орск для оказания помощи при борьбе с паводками в регионе. Об этом сообщили в Минобороны России. «Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — заявили в ведомстве. Они будут подвозить грунт к поврежденной дамбе в районе Орска и воду. Также они примут участие в эвакуации местных жителей. На данный момент в работах задействованы 18 единиц спецтехники, в число которой входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, и 100 военных. Помимо прочего, представители ракетного соединения будут привлечены к проведению работ по укреплению береговой линии рек в регионе. Ранее в Оренбурге из-за паводков были отключены от света 45 СНТ. За стуки уровень воды в реке Урал поднялся на 16 сантиметров. На данный момент в районе гидропоста Илек он составляет 890 сантиметров.