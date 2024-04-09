Депутат ГД РФ Кобылкин призвал тюменцев и курганцев не рисковать своими жизнями

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, призвал жителей Тюменской и Курганской областей вовремя эвакуироваться из зоны паводка. Заявление он сделал в ходе выступления на трибуне ГД РФ.
«Жителям Курганской и Тюменской областей нужно серьезно относиться к прогнозам подтопления. Эвакуироваться до прихода большой воды, потому что нет ничего важнее человеческой жизни», — обратился к гражданам Кобылкин, чье выступление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ».
В Курганской области эвакуация людей из-за затопления длится уже четвертый день. В Тюменской области, несмотря на объявленный режим ЧС, данные меры пока не предприняты, обстановка спокойная, но в регионе уже подготовлены пункты временного размещения, а людей оповещают о действиях в экстренной ситуации.
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