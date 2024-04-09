Депутат ГД РФ Кобылкин призвал тюменцев и курганцев не рисковать своими жизнями

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, кобылкин дмитрий
Экс-министр природных ресурсов РФ Кобылкин обратился к курганцам и тюменцам Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, призвал жителей Тюменской и Курганской областей вовремя эвакуироваться из зоны паводка. Заявление он сделал в ходе выступления на трибуне ГД РФ.

«Жителям Курганской и Тюменской областей нужно серьезно относиться к прогнозам подтопления. Эвакуироваться до прихода большой воды, потому что нет ничего важнее человеческой жизни», — обратился к гражданам Кобылкин, чье выступление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ».

В Курганской области эвакуация людей из-за затопления длится уже четвертый день. В Тюменской области, несмотря на объявленный режим ЧС, данные меры пока не предприняты, обстановка спокойная, но в регионе уже подготовлены пункты временного размещения, а людей оповещают о действиях в экстренной ситуации.

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Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, призвал жителей Тюменской и Курганской областей вовремя эвакуироваться из зоны паводка. Заявление он сделал в ходе выступления на трибуне ГД РФ. «Жителям Курганской и Тюменской областей нужно серьезно относиться к прогнозам подтопления. Эвакуироваться до прихода большой воды, потому что нет ничего важнее человеческой жизни», — обратился к гражданам Кобылкин, чье выступление опубликовано в telegram-канале «Дума ТВ». В Курганской области эвакуация людей из-за затопления длится уже четвертый день. В Тюменской области, несмотря на объявленный режим ЧС, данные меры пока не предприняты, обстановка спокойная, но в регионе уже подготовлены пункты временного размещения, а людей оповещают о действиях в экстренной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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