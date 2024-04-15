15 апреля 2024

«РВ»: ВС РФ уничтожили лучшую артиллерию НАТО под Бахмутом. Видео

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Российским военным удалось уничтожить гаубицу Panzerhaubitze 2000 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили лучшую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze НАТО во время боя на флангах Бахмута. Об этом сообщили военкоры.

«На флангах Артемовска (Бахмута) враг активно применяет артиллерию НАТО, пытаясь приостановить российское наступление, наши войска ведут контрбатарейную борьбу. На днях артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЛенВО выследили и уничтожили немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

PzH 2000 считается одной из самых современных САУ в мире. Например, ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели.

По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, ВС РФ на Донецком направлении добились тактических успехов в середине апреля, продвигаясь вдоль фронта и занимая более выгодные позиции, передает «Царьград». Издание уточняет, что ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы России уничтожили лучшую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze НАТО во время боя на флангах Бахмута. Об этом сообщили военкоры. «На флангах Артемовска (Бахмута) враг активно применяет артиллерию НАТО, пытаясь приостановить российское наступление, наши войска ведут контрбатарейную борьбу. На днях артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЛенВО выследили и уничтожили немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». PzH 2000 считается одной из самых современных САУ в мире. Например, ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели. По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, ВС РФ на Донецком направлении добились тактических успехов в середине апреля, продвигаясь вдоль фронта и занимая более выгодные позиции, передает «Царьград». Издание уточняет, что ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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