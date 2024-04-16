Журналист Карлсон опубликовал первое сообщение в своем telegram-канале

Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал.
«Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network», — написал журналист. Ранее в Telegram были другие каналы, которые ассоциировали себя с деятельностью Карлсона.
Рекламируя канал Дуров также сообщил, что дал Карлсону большое интервью, которое выйдет в ближайшее время. Также он отметил, что дал интервью и либеральному журналисту, имя которого не назвал.
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