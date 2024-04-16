Журналист Карлсон опубликовал первое сообщение в своем telegram-канале

16 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон завел официальный telegram-канал Фото: Пресс-служба президента РФ Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал. «Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network», — написал журналист. Ранее в Telegram были другие каналы, которые ассоциировали себя с деятельностью Карлсона. Рекламируя канал Дуров также сообщил, что дал Карлсону большое интервью, которое выйдет в ближайшее время. Также он отметил, что дал интервью и либеральному журналисту, имя которого не назвал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал. «Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network», — написал журналист. Ранее в Telegram были другие каналы, которые ассоциировали себя с деятельностью Карлсона. Рекламируя канал Дуров также сообщил, что дал Карлсону большое интервью, которое выйдет в ближайшее время. Также он отметил, что дал интервью и либеральному журналисту, имя которого не назвал.