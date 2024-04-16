Журналист Карлсон опубликовал первое сообщение в своем telegram-канале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Такер Карлсон завел официальный telegram-канал Фото:

Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал.

«Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network», — написал журналист. Ранее в Telegram были другие каналы, которые ассоциировали себя с деятельностью Карлсона.

Рекламируя канал Дуров также сообщил, что дал Карлсону большое интервью, которое выйдет в ближайшее время. Также он отметил, что дал интервью и либеральному журналисту, имя которого не назвал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал. «Это единственный канал в Telegram, принадлежащий и управляемый Tucker Carlson Network», — написал журналист. Ранее в Telegram были другие каналы, которые ассоциировали себя с деятельностью Карлсона. Рекламируя канал Дуров также сообщил, что дал Карлсону большое интервью, которое выйдет в ближайшее время. Также он отметил, что дал интервью и либеральному журналисту, имя которого не назвал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...