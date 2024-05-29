Какой налоговый вычет можно получить за значок ГТО

Налоговый вычет за знак ГТО составит 500 рублей в месяц

29 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Минфин предложил ввести налоговый вычет за значок ГТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Если человек сдал норматив ГТО, то он сможет получить налоговый вычет — 500 рублей в месяц на год. Такие проект поправок подготовил российский Минфин. «Поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия. Также и лиц, которые подтвердили получение знака», — говорится в проекте, передает РИА Новости. Фактически человек может вернуть себе 13% от 500 рублей — 65 рублей. При этом налогоплательщик, когда получил знак ГТО, может отнести документы в бухгалтерию компании, где работает. Таким образом он сможет сокращать сумму взимаемого НДФЛ с зарплаты на 65 рублей каждый месяц или единовременно — на 780 рублей за весь год. Ранее Минфин предложил ввести налоговый вычет за диспансеризацию. Однако его сумма еще не установлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если человек сдал норматив ГТО, то он сможет получить налоговый вычет — 500 рублей в месяц на год. Такие проект поправок подготовил российский Минфин. «Поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия. Также и лиц, которые подтвердили получение знака», — говорится в проекте, передает РИА Новости. Фактически человек может вернуть себе 13% от 500 рублей — 65 рублей. При этом налогоплательщик, когда получил знак ГТО, может отнести документы в бухгалтерию компании, где работает. Таким образом он сможет сокращать сумму взимаемого НДФЛ с зарплаты на 65 рублей каждый месяц или единовременно — на 780 рублей за весь год. Ранее Минфин предложил ввести налоговый вычет за диспансеризацию. Однако его сумма еще не установлена.