Какой налоговый вычет можно получить за значок ГТО

Налоговый вычет за знак ГТО составит 500 рублей в месяц
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Телевидение ФИФА в Екатеринбурге. Кафе ГТО, значок, гто
Минфин предложил ввести налоговый вычет за значок ГТО Фото:
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Если человек сдал норматив ГТО, то он сможет получить налоговый вычет — 500 рублей в месяц на год. Такие проект поправок подготовил российский Минфин.

«Поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия. Также и лиц, которые подтвердили получение знака», — говорится в проекте, передает РИА Новости.

Фактически человек может вернуть себе 13% от 500 рублей — 65 рублей. При этом налогоплательщик, когда получил знак ГТО, может отнести документы в бухгалтерию компании, где работает. Таким образом он сможет сокращать сумму взимаемого НДФЛ с зарплаты на 65 рублей каждый месяц или единовременно — на 780 рублей за весь год.

Ранее Минфин предложил ввести налоговый вычет за диспансеризацию. Однако его сумма еще не установлена.

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Если человек сдал норматив ГТО, то он сможет получить налоговый вычет — 500 рублей в месяц на год. Такие проект поправок подготовил российский Минфин. «Поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия. Также и лиц, которые подтвердили получение знака», — говорится в проекте, передает РИА Новости. Фактически человек может вернуть себе 13% от 500 рублей — 65 рублей. При этом налогоплательщик, когда получил знак ГТО, может отнести документы в бухгалтерию компании, где работает. Таким образом он сможет сокращать сумму взимаемого НДФЛ с зарплаты на 65 рублей каждый месяц или единовременно — на 780 рублей за весь год. Ранее Минфин предложил ввести налоговый вычет за диспансеризацию. Однако его сумма еще не установлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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