На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы

На станциях Сокольнической линии московского метрополитена дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Об этом в соцсети сообщил столичный дептранс.
«На станциях „Парк культуры“, „Фрунзенская“, „Спортивная“, „Университет“ дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Меры предприняты после ЧП в одном из поездов, который остановился в метро. Служба 112 сообщала, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. В столичном дептрансе прокомментировали, что пострадавших в результате происшествия нет, а виной всему стала небольшая техническая неисправность.
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