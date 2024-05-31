31 мая 2024

На станциях красной линии московского метро дежурят инспекторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы помогают пассажирам подобрать альтернативный маршрут после ЧП
Инспекторы помогают пассажирам подобрать альтернативный маршрут после ЧП Фото:

На станциях Сокольнической линии московского метрополитена дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Об этом в соцсети сообщил столичный дептранс.

«На станциях „Парк культуры“, „Фрунзенская“, „Спортивная“, „Университет“ дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду», — сообщает ведомство в telegram-канале.

Меры предприняты после ЧП в одном из поездов, который остановился в метро. Служба 112 сообщала, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. В столичном дептрансе прокомментировали, что пострадавших в результате происшествия нет, а виной всему стала небольшая техническая неисправность.

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На станциях Сокольнической линии московского метрополитена дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Об этом в соцсети сообщил столичный дептранс. «На станциях „Парк культуры“, „Фрунзенская“, „Спортивная“, „Университет“ дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты информируют пассажиров об альтернативных маршрутах, помогают подобрать оптимальный вариант, предлагают питьевую воду», — сообщает ведомство в telegram-канале. Меры предприняты после ЧП в одном из поездов, который остановился в метро. Служба 112 сообщала, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. В столичном дептрансе прокомментировали, что пострадавших в результате происшествия нет, а виной всему стала небольшая техническая неисправность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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