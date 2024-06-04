Чехия намерена избавиться от зависимости от российской нефти в 2025 году

04 июня 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Чехия намерена прекратить импорт российской нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чехия планирует перестать быть зависимой от российской нефти к середине 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр европейской страны Петр Фиалу. «Чехия сможет избавиться от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года», — рассказал Петр Фиалу журналистам. Его слова приводит агентство Ceske noviny. Глава правительства Чехии уточнил, что намерен попросить Еврокомиссию отменить льготы на импорт российского энергоресурса. Кроме того, в стране хотят расширить трубопровод TAL для получения нефти из Италии. Страны ЕС уже долгое время пытаются избавиться от нефтяной зависимости. Однако, по данным СМИ, несмотря на сокращения поставок, Европа все же не может полностью отказаться от российских ресурсов, напоминает, RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чехия планирует перестать быть зависимой от российской нефти к середине 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр европейской страны Петр Фиалу. «Чехия сможет избавиться от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года», — рассказал Петр Фиалу журналистам. Его слова приводит агентство Ceske noviny. Глава правительства Чехии уточнил, что намерен попросить Еврокомиссию отменить льготы на импорт российского энергоресурса. Кроме того, в стране хотят расширить трубопровод TAL для получения нефти из Италии. Страны ЕС уже долгое время пытаются избавиться от нефтяной зависимости. Однако, по данным СМИ, несмотря на сокращения поставок, Европа все же не может полностью отказаться от российских ресурсов, напоминает, RT.