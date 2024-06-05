Совфед одобрил продление многодетным семьям выплат на ипотеку

Сенаторы одобрили законопроект, продлевающий до 31 декабря 2030 года программу государственной поддержки многодетных семей в России. Согласно закону, при рождении третьего или последующих детей семьи смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
«Закон продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов», — передает РИА Новости. Инициатива стала частью реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и направлена на поддержку демографической политики страны.
Закон также предусматривает дополнительные расходы федерального бюджета на общую сумму более 647 миллиардов рублей за период с 2024 по 2030 годы. Кроме того, вводятся изменения, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и предотвращение недобросовестных практик при выдаче ипотечных кредитов.
По данным правительства, в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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