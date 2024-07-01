Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

Путин поручил сохранить наследие выставки «Россия»
Президент Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Создать в Москве Национальный центр „Россия“ под управлением некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘, — говорится в документе. В указе отмечается, что цели национального центра — укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи.
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