Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

01 июля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Путин поручил сохранить наследие выставки «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Создать в Москве Национальный центр „Россия“ под управлением некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘, — говорится в документе. В указе отмечается, что цели национального центра — укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Создать в Москве Национальный центр „Россия“ под управлением некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘, — говорится в документе. В указе отмечается, что цели национального центра — укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи.