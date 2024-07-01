Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил сохранить наследие выставки «Россия» Фото:

Президент Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Создать в Москве Национальный центр „Россия“ под управлением некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘, — говорится в документе. В указе отмечается, что цели национального центра — укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи.

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Президент Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Создать в Москве Национальный центр „Россия“ под управлением некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘, — говорится в документе. В указе отмечается, что цели национального центра — укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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