«Раковая опухоль»: Папа Римский жестко высказался о демократии во всем мире

Папа римский Франциск выразил озабоченность состоянием демократии в мире и осудил политику популизма. Во время своего визита в итальянский Триест он отметил, что демократия испытывает трудности во многих странах, а безразличие — ее «раковая опухоль».
«Очевидно, что демократия в современном мире находится не в лучшем состоянии», — заявил папа римский, подчеркнув вред от политической поляризации и соблазн идеологий, которые он сравнил с гамельнским крысоловом из немецкой легенды. Его слова передает Reuters. Понтифик также призвал не поддаваться простым решениям и стремиться к общему благу, осуждая коррупцию и незаконность в политике.
Кризис демократии, по мнению папы, проявляется в различных странах, хотя он не уточнил конкретные примеры. Он также назвал безразличие «раковой опухолью демократии». Слова понтифика прозвучали на фоне низкой явки на парламентских выборах во Франции, где, как ожидается, победу одержит ультраправое «Национальное объединение», отмечает агентство.
Во Франции проходят парламентские выборы. Лидирующее место в первом этапе заняла правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен, передает Pravda.ru. НАТО обеспокоено тем, что Ле Пен одержит победу, так как считают, что Франция начнет меньше направлять своих солдат в альянс.
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