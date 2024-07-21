Российские летчики на подбитом Су-34 разбомбили цель и вернулись на аэродром

21 июля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В СУ-34 попали ракетой ЗРК, но экипаж продолжил выполнение боевой задачи, заявил военный блогер Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно выполнил боевую миссию, несмотря на полученные повреждения от ракеты ЗРК противника, и вернулся на аэродром. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров. «Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте [более] девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК…Сильнейший удар в заднюю полусферу», — сообщил Федоров в своем telegram-канале . Он отметил, что несмотря на критическую ситуацию и риск для жизни, летчики приняли решение продолжить выполнение задания. Они сбросили бомбы по намеченной цели и после этого смогли вернуться на базу. По словам блогера, самолет получил серьезные повреждения, но благодаря мастерству и профессионализму экипажа приземление прошло успешно. Он также отметил, что сейчас Су-34 находится в ремонте, а действия экипажа оценены на высоком уровне — летчики награждены орденами Мужества за проявленное отвагу и героизм. Ранее ВКС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в зоне ответственности Западной группировки войск. По словам Минобороны РФ, в операции участвовали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно выполнил боевую миссию, несмотря на полученные повреждения от ракеты ЗРК противника, и вернулся на аэродром. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров. «Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте [более] девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК…Сильнейший удар в заднюю полусферу», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на критическую ситуацию и риск для жизни, летчики приняли решение продолжить выполнение задания. Они сбросили бомбы по намеченной цели и после этого смогли вернуться на базу. По словам блогера, самолет получил серьезные повреждения, но благодаря мастерству и профессионализму экипажа приземление прошло успешно. Он также отметил, что сейчас Су-34 находится в ремонте, а действия экипажа оценены на высоком уровне — летчики награждены орденами Мужества за проявленное отвагу и героизм. Ранее ВКС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в зоне ответственности Западной группировки войск. По словам Минобороны РФ, в операции участвовали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.