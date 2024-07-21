Российские летчики на подбитом Су-34 разбомбили цель и вернулись на аэродром

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
В СУ-34 попали ракетой ЗРК, но экипаж продолжил выполнение боевой задачи, заявил военный блогер Фото:
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно выполнил боевую миссию, несмотря на полученные повреждения от ракеты ЗРК противника, и вернулся на аэродром. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров.

«Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте [более] девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК…Сильнейший удар в заднюю полусферу», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на критическую ситуацию и риск для жизни, летчики приняли решение продолжить выполнение задания. Они сбросили бомбы по намеченной цели и после этого смогли вернуться на базу.

По словам блогера, самолет получил серьезные повреждения, но благодаря мастерству и профессионализму экипажа приземление прошло успешно. Он также отметил, что сейчас Су-34 находится в ремонте, а действия экипажа оценены на высоком уровне — летчики награждены орденами Мужества за проявленное отвагу и героизм.

Ранее ВКС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в зоне ответственности Западной группировки войск. По словам Минобороны РФ, в операции участвовали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно выполнил боевую миссию, несмотря на полученные повреждения от ракеты ЗРК противника, и вернулся на аэродром. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров. «Вчера ночью, не буду говорить где, не буду говорить как, но на высоте [более] девяти километров наш Су-34 догоняет ракета ЗРК…Сильнейший удар в заднюю полусферу», — сообщил Федоров в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на критическую ситуацию и риск для жизни, летчики приняли решение продолжить выполнение задания. Они сбросили бомбы по намеченной цели и после этого смогли вернуться на базу. По словам блогера, самолет получил серьезные повреждения, но благодаря мастерству и профессионализму экипажа приземление прошло успешно. Он также отметил, что сейчас Су-34 находится в ремонте, а действия экипажа оценены на высоком уровне — летчики награждены орденами Мужества за проявленное отвагу и героизм. Ранее ВКС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в зоне ответственности Западной группировки войск. По словам Минобороны РФ, в операции участвовали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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