Германия не хочет поставлять боевые самолеты для Украины: карта СВО на 16 июля

ФРГ не будет поставлять Киеву боевые самолеты из-за отсутствия в резервах F-16

16 июля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Германия отказалась поставлять самолеты для Украины из-за отсутствия в резервах истребителей F-16 Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не планирует поставлять боевые самолеты в качестве военной помощи Киеву из-за отсутствия в своих резервах истребителей F-16. Именно на них учат управлять украинских военных летчиков. Помимо прочего, на правом берегу Днепра ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ, а в Чаривное и Левадное войска России предотвратили попытку ВСУ по усилению боевых позиций. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU ФРГ не будет поставлять Киеву боевые самолеты Германия отказалась поставлять боевые самолеты в качестве военной помощи Украине. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что это связано с отсутствием наличия у страны истребителей F-16, которыми учат управлять летчиков Киева. Донецкое направление ВСУ за сутки 29 раз обстреляли населенные пункты в ДНР и выпустили по ним 82 боеприпаса, пишет ТАСС. В результате этого погиб один мирный житель. Также повреждены два дома и автомобиля, объект гражданской инфраструктуры. Запорожское направление Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил ТАСС, что группировка войск «Восток» предотвратила попытку украинской армии по усилению передовых позиций. Они хотели сделать это в районах населенных пунктов Чаривное и Левадное. Также к северу от населенного пункта Вербовое были уничтожены укрепленные опорные пункты ВСУ, в которых находилась пехота. В Минобороны РФ подчеркнули, что подобное сделали экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийских десантников. Удары по противнику ведутся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров. Херсонское направление На правом берегу реки Днепр артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» поразили опорные пункты ВСУ. В Минобороны отметили, что РСЗО «Ураган» были развернуты на огневую позицию и выполнили прицеливание по координатам, которые заранее были выяснены операторами БПЛА. ВКС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России поразили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне ответственности Западной группировки войск. В Минобороны РФ отметили, что удар был совершен с помощью авиационных бомб ФАБ-500, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Атака беспилотников на регионы России В Курской области из-за взрывного устройства, которое было сброшено с украинского беспилотника на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево, загорелся цех. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале, отметив, что к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты. Над Воронежской областью средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа военных ВСУ. По словам главы региона Александра Гусева, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не было обнаружено. Воздушная тревога в области также не объявлялась, написал он в telegram-канале. Кроме того, в Ростовской области была отражена атака девяти беспилотников. Губернатор региона Василий Голубев в своем telegram-канале сообщил, что на данный момент последствия после ударов на земле уточняются, раненных не было обнаружено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия не планирует поставлять боевые самолеты в качестве военной помощи Киеву из-за отсутствия в своих резервах истребителей F-16. Именно на них учат управлять украинских военных летчиков. Помимо прочего, на правом берегу Днепра ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ, а в Чаривное и Левадное войска России предотвратили попытку ВСУ по усилению боевых позиций. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Германия отказалась поставлять боевые самолеты в качестве военной помощи Украине. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что это связано с отсутствием наличия у страны истребителей F-16, которыми учат управлять летчиков Киева. ВСУ за сутки 29 раз обстреляли населенные пункты в ДНР и выпустили по ним 82 боеприпаса, пишет ТАСС. В результате этого погиб один мирный житель. Также повреждены два дома и автомобиля, объект гражданской инфраструктуры. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил ТАСС, что группировка войск «Восток» предотвратила попытку украинской армии по усилению передовых позиций. Они хотели сделать это в районах населенных пунктов Чаривное и Левадное. Также к северу от населенного пункта Вербовое были уничтожены укрепленные опорные пункты ВСУ, в которых находилась пехота. В Минобороны РФ подчеркнули, что подобное сделали экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийских десантников. Удары по противнику ведутся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров. На правом берегу реки Днепр артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» поразили опорные пункты ВСУ. В Минобороны отметили, что РСЗО «Ураган» были развернуты на огневую позицию и выполнили прицеливание по координатам, которые заранее были выяснены операторами БПЛА. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России поразили пункт временной дислокации военных ВСУ в зоне ответственности Западной группировки войск. В Минобороны РФ отметили, что удар был совершен с помощью авиационных бомб ФАБ-500, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. В Курской области из-за взрывного устройства, которое было сброшено с украинского беспилотника на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево, загорелся цех. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале, отметив, что к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты. Над Воронежской областью средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа военных ВСУ. По словам главы региона Александра Гусева, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не было обнаружено. Воздушная тревога в области также не объявлялась, написал он в telegram-канале. Кроме того, в Ростовской области была отражена атака девяти беспилотников. Губернатор региона Василий Голубев в своем telegram-канале сообщил, что на данный момент последствия после ударов на земле уточняются, раненных не было обнаружено.