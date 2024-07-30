Происшествия Криминал Задержан зампредседателя правительства Хабаровского края 30 июля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. Его подозревают в получении взяток. По информации издания «Аргументы и факты», Никонов подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) при махинациях с контрактами. Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ. Как полагает следствие, вместе с Никоновым в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. Его подозревают в получении взяток. По информации издания «Аргументы и факты», Никонов подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) при махинациях с контрактами. Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ. Как полагает следствие, вместе с Никоновым в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям