Задержан зампредседателя правительства Хабаровского края

В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. Его подозревают в получении взяток.
По информации издания «Аргументы и факты», Никонов подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) при махинациях с контрактами. Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ.
Как полагает следствие, вместе с Никоновым в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.
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