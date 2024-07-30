Задержан зампредседателя правительства Хабаровского края

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Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края (фото из архива) Фото:

В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. Его подозревают в получении взяток.

По информации издания «Аргументы и факты», Никонов подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) при махинациях с контрактами. Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ.

Как полагает следствие, вместе с Никоновым в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.

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В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. Его подозревают в получении взяток. По информации издания «Аргументы и факты», Никонов подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) при махинациях с контрактами. Задержали чиновника прямо в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ. Как полагает следствие, вместе с Никоновым в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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