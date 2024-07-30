В Подмосковье неизвестный живодер расстреливает кошек из винтовки

В Подмосковье, в городе Пушкино, активно ведутся поиски мужчины, который занимается жестоким обращением с животными. Серийный живодер отлавливает кошек и расстреливает их из пневматической винтовки.
«Серийный живодер орудует в подмосковном Пушкино: неизвестный отлавливает на улице кошек и расстреливает их из пневматической винтовки», — сообщает Life. О подобных случаях рассказывают местные жители, отмечая, что уже погибло несколько животных.
Известно о расправах с кошками в районе микрорайона Мамонтовка. Один из пострадавших котов пропал из дома на несколько дней, а когда вернулся, его хозяин обнаружил на его теле около 30 следов от пуль. Ветеринарной клинике пришлось извлекать шесть пуль. Сейчас питомец идет на поправку. Однако ветеринары отмечают, что за последнее время в клинику поступали и другие животные с аналогичными травмами, и многих из них не удалось спасти, заключили в издании.
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