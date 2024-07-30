Путин утвердил положение об управлении президента по Госсовету

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента России по вопросам деятельности Госсовета. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента Российской Федерации по вопросам формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации», — написано в указе главы государства. В документе говорится, что новое ведомство фактически будет самостоятельным подразделением администрации президента.
В июне Путин сформировал пять новых управлений в своей администрации, напоминает RT. Речь шла о появлении управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, национальной морской политики, формирования и деятельности Государственного совета, а также управления по госполитике в гуманитарной сфере и сфере ОПК. При этом одно было упразднено, пишет «Национальная служба новостей».undefined
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