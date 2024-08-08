«Коммерсант»: среди кандидатов в Мосгордуму обнаружились мультимиллионеры

08 августа 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Отдельное внимание привлекают кандидаты с акциями зарубежных компаний, пишет «Коммерсант» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Избирательные комиссии Москвы начали публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Мосгордумы за 2023 год. Как сообщает «Коммерсант», документы раскрывают многомиллионные заработки, дорогостоящие автомобили и значительные земельные участки. «По состоянию на 7 августа на сайте Мосгоризбиркома размещены сведения от почти всех окружных избирательных комиссий (не представлены данные только по округам №3, 5, 37 и 39)», — отмечает « Коммерсант ». В связи с законом, разрешившим депутатам и чиновникам не публиковать данные о доходах и расходах, предвыборные декларации являются практически единственным способом узнать о финансовом положении будущих народных избранников. Уточняется, что среди кандидатов Александр Ищенко от КПРФ с доходом в 269 млн рублей, Иван Ситников от «Новых людей» с 236,8 млн рублей и Ирина Слуцкая от «Единой России», заработавшая 126,3 млн рублей. Также в списке — Елена Лисовская с доходом в 66 млн рублей и Александр Даванков с автопарком, включающим роскошные Mercedes и мотоцикл BMW. Заметным является также владение Анной Севастьяновой от ЛДПР 31 участком земли общей площадью 438 тыс. кв. м при доходе всего в 219 тыс. рублей. В материале говорится, что отдельное внимание привлекают кандидаты с акциями зарубежных компаний. Михаил Андросов от «Справедливой России — За правду» указал в своих активах ценные бумаги компаний, таких как Bank of America и Deutsche Bank Trust Company Americas. Как пояснил член Мосгоризбиркома от КПРФ Николай Геращенко, кандидаты от коммунистической партии располагали иностранными активами до выдвижения, но закон требует избавиться от них до регистрации, что было выполнено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательные комиссии Москвы начали публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Мосгордумы за 2023 год. Как сообщает «Коммерсант», документы раскрывают многомиллионные заработки, дорогостоящие автомобили и значительные земельные участки. «По состоянию на 7 августа на сайте Мосгоризбиркома размещены сведения от почти всех окружных избирательных комиссий (не представлены данные только по округам №3, 5, 37 и 39)», — отмечает «Коммерсант». В связи с законом, разрешившим депутатам и чиновникам не публиковать данные о доходах и расходах, предвыборные декларации являются практически единственным способом узнать о финансовом положении будущих народных избранников. Уточняется, что среди кандидатов Александр Ищенко от КПРФ с доходом в 269 млн рублей, Иван Ситников от «Новых людей» с 236,8 млн рублей и Ирина Слуцкая от «Единой России», заработавшая 126,3 млн рублей. Также в списке — Елена Лисовская с доходом в 66 млн рублей и Александр Даванков с автопарком, включающим роскошные Mercedes и мотоцикл BMW. Заметным является также владение Анной Севастьяновой от ЛДПР 31 участком земли общей площадью 438 тыс. кв. м при доходе всего в 219 тыс. рублей. В материале говорится, что отдельное внимание привлекают кандидаты с акциями зарубежных компаний. Михаил Андросов от «Справедливой России — За правду» указал в своих активах ценные бумаги компаний, таких как Bank of America и Deutsche Bank Trust Company Americas. Как пояснил член Мосгоризбиркома от КПРФ Николай Геращенко, кандидаты от коммунистической партии располагали иностранными активами до выдвижения, но закон требует избавиться от них до регистрации, что было выполнено.