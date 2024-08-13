Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени. Поправки планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
«Все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования. Проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности будет направлен в Госдуму», — пишут «
Как отмечают эксперты издания, инициатива Верховного суда является логическим продолжением недавних изменений в законодательстве. Такие меры могут стать дополнительной мотивацией для граждан, чтобы отправиться в зону спецоперации.
Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.
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