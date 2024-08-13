Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Верховный суд предложил освободить от ответственности подсудимых, идущих на СВО

14 августа 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

Поправки в законы от Верхового суда рассмотрят в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени. Поправки планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. «Все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования. Проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности будет направлен в Госдуму», — пишут « Ведомости ». Как отмечают эксперты издания, инициатива Верховного суда является логическим продолжением недавних изменений в законодательстве. Такие меры могут стать дополнительной мотивацией для граждан, чтобы отправиться в зону спецоперации. Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени. Поправки планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. «Все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования. Проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности будет направлен в Госдуму», — пишут «Ведомости». Как отмечают эксперты издания, инициатива Верховного суда является логическим продолжением недавних изменений в законодательстве. Такие меры могут стать дополнительной мотивацией для граждан, чтобы отправиться в зону спецоперации. Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.