13 августа 2024

Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Верховный суд предложил освободить от ответственности подсудимых, идущих на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бурцеву Никите, поджигателю подростков. Курган, зал заседания, зал суда, кресло судьи
Поправки в законы от Верхового суда рассмотрят в Госдуме Фото:

Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени. Поправки планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

«Все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования. Проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности будет направлен в Госдуму», — пишут «Ведомости».

Как отмечают эксперты издания, инициатива Верховного суда является логическим продолжением недавних изменений в законодательстве. Такие меры могут стать дополнительной мотивацией для граждан, чтобы отправиться в зону спецоперации.

Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.

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Пленум Верховного суда РФ разработал проект постановления, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или военного времени. Поправки планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. «Все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования. Проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности будет направлен в Госдуму», — пишут «Ведомости». Как отмечают эксперты издания, инициатива Верховного суда является логическим продолжением недавних изменений в законодательстве. Такие меры могут стать дополнительной мотивацией для граждан, чтобы отправиться в зону спецоперации. Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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