Завтрак в Тюмени обошелся челябинскому дальнобойщику в миллион рублей

Магнитогорский дальнобойщик сжег автомобиль во время завтрака в Тюмени

15 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Ценой завтрака стал сгоревший грузовик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дальнобойщик из Магнитогорска сжег свой грузовик во время завтрака на территории Тюмени. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Наверное, самый дорогой завтрак поучился у 47-летнего водителя-дальнобойщика магнитогорского ООО „Нео Транс“. Около 7 часов утра 29 апреля текущего года у дома по улице Камчатской в Тюмени он решил приготовить еду и сварить кофе в кабине своего автомобиля. Допустил утечку газа, в результате чего в машине произошел пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина не почувствовал утечку газа. А причиной его возгорания стала искра поврежденной зарядки телефона. В результате пожара сильно пострадала кабина грузовика. Ущерб собственности компании составил 1,26 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали его на 20 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальнобойщик из Магнитогорска сжег свой грузовик во время завтрака на территории Тюмени. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Наверное, самый дорогой завтрак поучился у 47-летнего водителя-дальнобойщика магнитогорского ООО „Нео Транс“. Около 7 часов утра 29 апреля текущего года у дома по улице Камчатской в Тюмени он решил приготовить еду и сварить кофе в кабине своего автомобиля. Допустил утечку газа, в результате чего в машине произошел пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина не почувствовал утечку газа. А причиной его возгорания стала искра поврежденной зарядки телефона. В результате пожара сильно пострадала кабина грузовика. Ущерб собственности компании составил 1,26 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали его на 20 тысяч рублей.