Завтрак в Тюмени обошелся челябинскому дальнобойщику в миллион рублей

Магнитогорский дальнобойщик сжег автомобиль во время завтрака в Тюмени
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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск , сгоревший грузовик
Ценой завтрака стал сгоревший грузовик Фото:

Дальнобойщик из Магнитогорска сжег свой грузовик во время завтрака на территории Тюмени. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Наверное, самый дорогой завтрак поучился у 47-летнего водителя-дальнобойщика магнитогорского ООО „Нео Транс“. Около 7 часов утра 29 апреля текущего года у дома по улице Камчатской в Тюмени он решил приготовить еду и сварить кофе в кабине своего автомобиля. Допустил утечку газа, в результате чего в машине произошел пожар», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина не почувствовал утечку газа. А причиной его возгорания стала искра поврежденной зарядки телефона. В результате пожара сильно пострадала кабина грузовика. Ущерб собственности компании составил 1,26 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали его на 20 тысяч рублей.

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Дальнобойщик из Магнитогорска сжег свой грузовик во время завтрака на территории Тюмени. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Наверное, самый дорогой завтрак поучился у 47-летнего водителя-дальнобойщика магнитогорского ООО „Нео Транс“. Около 7 часов утра 29 апреля текущего года у дома по улице Камчатской в Тюмени он решил приготовить еду и сварить кофе в кабине своего автомобиля. Допустил утечку газа, в результате чего в машине произошел пожар», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина не почувствовал утечку газа. А причиной его возгорания стала искра поврежденной зарядки телефона. В результате пожара сильно пострадала кабина грузовика. Ущерб собственности компании составил 1,26 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали его на 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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