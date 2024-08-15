Завтрак в Тюмени обошелся челябинскому дальнобойщику в миллион рублей

Дальнобойщик из Магнитогорска сжег свой грузовик во время завтрака на территории Тюмени. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Наверное, самый дорогой завтрак поучился у 47-летнего водителя-дальнобойщика магнитогорского ООО „Нео Транс“. Около 7 часов утра 29 апреля текущего года у дома по улице Камчатской в Тюмени он решил приготовить еду и сварить кофе в кабине своего автомобиля. Допустил утечку газа, в результате чего в машине произошел пожар», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина не почувствовал утечку газа. А причиной его возгорания стала искра поврежденной зарядки телефона. В результате пожара сильно пострадала кабина грузовика. Ущерб собственности компании составил 1,26 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали его на 20 тысяч рублей.
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