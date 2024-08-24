Гладков: гражданские объекты повреждены из-за атаки ВСУ под Белгородом

Украинские дроны атаковали объекты в Белгородской области, в результате были повреждены частные дома, административное здание и хозяйственный объект. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атак пять дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены административное здание и хозяйственный объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон сдетонировал между двумя частными домовладениями. В результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Новое Волоконовского района области от сброса взрывных устройств с беспилотников были повреждены два легковых автомобиля. Согласно предварительной информации, в результате инцидентов жертв и пострадавших нет, однако данные о последствиях атаки все ещё уточняются.
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