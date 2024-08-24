24 августа 2024

Гладков: гражданские объекты повреждены из-за атаки ВСУ под Белгородом

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков заявил о повреждении гражданских объектов
Гладков заявил о повреждении гражданских объектов Фото:

Украинские дроны атаковали объекты в Белгородской области, в результате были повреждены частные дома, административное здание и хозяйственный объект. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атак пять дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены административное здание и хозяйственный объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон сдетонировал между двумя частными домовладениями. В результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что в селе Новое Волоконовского района области от сброса взрывных устройств с беспилотников были повреждены два легковых автомобиля. Согласно предварительной информации, в результате инцидентов жертв и пострадавших нет, однако данные о последствиях атаки все ещё уточняются.

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Украинские дроны атаковали объекты в Белгородской области, в результате были повреждены частные дома, административное здание и хозяйственный объект. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атак пять дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены административное здание и хозяйственный объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон сдетонировал между двумя частными домовладениями. В результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены заборы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Новое Волоконовского района области от сброса взрывных устройств с беспилотников были повреждены два легковых автомобиля. Согласно предварительной информации, в результате инцидентов жертв и пострадавших нет, однако данные о последствиях атаки все ещё уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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