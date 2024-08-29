29 августа 2024

Подстанция загорелась в Шахтах Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение после пожара восстановят в течение нескольких часов
Электроснабжение после пожара восстановят в течение нескольких часов Фото:

В городе Шахты (Ростовская область) загорелась подстанция, из-за чего было отключено электроснабжение. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров.

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал Петров в своем telegram-канале. Замглавы заявил также, что причины пожара уточняются, а электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

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В городе Шахты (Ростовская область) загорелась подстанция, из-за чего было отключено электроснабжение. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. «В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал Петров в своем telegram-канале. Замглавы заявил также, что причины пожара уточняются, а электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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