Армия и оружие На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ Экс-журналист в рядах ВСУ Асеев испугался уничтожения южной группировки ВСУ 30 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 + Российские войска могли уничтожить целую группировку ВСУ из-за непонимания проблем со стороны командования Киева, предположил Станислав Асеев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев. «[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования. Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев. «[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования. Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям