На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Экс-журналист в рядах ВСУ Асеев испугался уничтожения южной группировки ВСУ
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, вс рф
Российские войска могли уничтожить целую группировку ВСУ из-за непонимания проблем со стороны командования Киева, предположил Станислав Асеев Фото:
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Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев.

«[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования.

Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР.

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Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев. «[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования. Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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