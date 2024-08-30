Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев.
«[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования.
Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР.
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Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев. «[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования. Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР.