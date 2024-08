На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Экс-журналист в рядах ВСУ Асеев испугался уничтожения южной группировки ВСУ

Российские войска могли уничтожить целую группировку ВСУ из-за непонимания проблем со стороны командования Киева, предположил Станислав Асеев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вся южная группировка Вооруженных сил Украины, которая базировалась возле Красноармейска, может быть уничтожена российскими войсками. С таким предположением выступил бывший украинский журналист в рядах ВСУ Станислав Асеев. «[Вероятно] уничтожение всей южной группировки сил, а не только Покровска», — рассказал Асеев изданию Financial Times. Также экс-журналист выдвинул несколько возможных версий провала ВСУ, среди которых непонимание очевидных проблем со стороны командования. Ранее американская газета The New York Post сообщала, что российские войска приближаются к Красноармейску. Город имеет ключевое значение для поддержки войск Киева. Потеряв его, ВСУ не смогут получать снабжение для ведения боев в ДНР.

