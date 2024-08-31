В России задержали гражданина, вербовавшего адыгейцев на службу к террористам

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В Адыгее задержан россиянин, вербовавший жителей региона в МТО, у него изъяты средства связи с кураторами
В Адыгее задержан россиянин, вербовавший жителей региона в МТО, у него изъяты средства связи с кураторами Фото:

Задержан гражданин Российской Федерации, вербовавший жителей Адыгеи в ряды террористических формирований. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что задание по вербовке ему дали зарубежные кураторы международной террористической организации (МТО), главарю которой мужчина присягнул на верность.

«Задержанный <...> склонял жителей города Майкопа Республики Адыгея к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии», — заявило ведомство. При обыске у подозреваемого были изъяты средства связи с доказательствами переписки с членами террористической организации и видеозапись клятвы на верность.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации УК России. Продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее ФСБ задержали сторонников террористов в Перми. Арестованные осуществляли переводы денежных средств в МТО и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.

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Задержан гражданин Российской Федерации, вербовавший жителей Адыгеи в ряды террористических формирований. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что задание по вербовке ему дали зарубежные кураторы международной террористической организации (МТО), главарю которой мужчина присягнул на верность. «Задержанный <...> склонял жителей города Майкопа Республики Адыгея к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии», — заявило ведомство. При обыске у подозреваемого были изъяты средства связи с доказательствами переписки с членами террористической организации и видеозапись клятвы на верность. Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации УК России. Продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Ранее ФСБ задержали сторонников террористов в Перми. Арестованные осуществляли переводы денежных средств в МТО и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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