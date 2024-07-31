В Перми сотрудники ФСБ задержали сторонников террористов

В Перми сотрудники УФСБ задержали участников краевой международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В январе 2023 года иностранные граждане осуществили переводы денежных средств в МТО и разместили публикации с призывами к оправданию терроризма», — сказано в сообщении. Уточняется, что свою деятельность участники организации вели в интернете.
Уточняется, что на сторонников террористов завели уголовные дела. Центральный окружной военный суд признал их виновными и назначил лишение свободы сроком на четырнадцать и двенадцать лет.
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