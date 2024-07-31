В Перми сотрудники ФСБ задержали сторонников террористов

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Сторонников террористов задержали и завели уголовные дела
Сторонников террористов задержали и завели уголовные дела Фото:

В Перми сотрудники УФСБ задержали участников краевой международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В январе 2023 года иностранные граждане осуществили переводы денежных средств в МТО и разместили публикации с призывами к оправданию терроризма», — сказано в сообщении. Уточняется, что свою деятельность участники организации вели в интернете.

Уточняется, что на сторонников террористов завели уголовные дела. Центральный окружной военный суд признал их виновными и назначил лишение свободы сроком на четырнадцать и двенадцать лет. 

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В Перми сотрудники УФСБ задержали участников краевой международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В январе 2023 года иностранные граждане осуществили переводы денежных средств в МТО и разместили публикации с призывами к оправданию терроризма», — сказано в сообщении. Уточняется, что свою деятельность участники организации вели в интернете. Уточняется, что на сторонников террористов завели уголовные дела. Центральный окружной военный суд признал их виновными и назначил лишение свободы сроком на четырнадцать и двенадцать лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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