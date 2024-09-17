Суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова

17 сентября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Из СИЗО освобожден фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Решение принял Военный суд. «Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова, директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова», — передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест. Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подозревают в мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из СИЗО освобожден фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Решение принял Военный суд. «Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова, директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова», — передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест. Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подозревают в мошенничестве.