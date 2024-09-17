Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Из СИЗО освобожден фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Решение принял Военный суд.
«Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова, директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова», — передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест. Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подозревают в мошенничестве.
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