Суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, домашний арест, браслет фсин
Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Из СИЗО освобожден фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Решение принял Военный суд.

«Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова, директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова», — передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест. Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подозревают в мошенничестве.

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Из СИЗО освобожден фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Решение принял Военный суд. «Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Попова, директора парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова», — передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест. Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подозревают в мошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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