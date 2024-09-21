В Верховной Раде пришли в бешенство из-за разрешения по транзиту российского газа

Киев разрешил транзит российского газа в Европу, что вызвало ярость в Верховной Раде. Народный депутат Украины Ирина Геращенко заявила, что это скандал.
«Это скандал. Мы просим мир усилить санкции против России. В это время сами украинские власти, похоже, дали разрешение на транзит российского газа в Европу», — написала Геращенко на своей странице в соцсети Х. По ее словам, эти миллиарды евро, которые Россия получит благодаря транзиту газа, будут якобы направлены на финансирование ВС РФ.
Кроме того, Геращенко заявила о том, что бывший народный депутат Украины Владимир Арьев получил ответ на свой запрос. Из него следует, что Киев также разрешил транзит российской нефти в венгерскую компанию MOL.
С февраля 2024 года Евросоюз увеличил поставки российского природного газа до максимума. Импорт в июле вырос на 13,5% и составил 565,7 миллиона евро. Закупки российского газа нарастили Испания и Нидерланды.
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