В Верховной Раде пришли в бешенство из-за разрешения по транзиту российского газа

Депутат Рады Геращенко: разрешение по транзиту российского газа — скандал
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Украина дала разрешение на транзит газа из России в Европу Фото:

Киев разрешил транзит российского газа в Европу, что вызвало ярость в Верховной Раде. Народный депутат Украины Ирина Геращенко заявила, что это скандал.

«Это скандал. Мы просим мир усилить санкции против России. В это время сами украинские власти, похоже, дали разрешение на транзит российского газа в Европу», — написала Геращенко на своей странице в соцсети Х. По ее словам, эти миллиарды евро, которые Россия получит благодаря транзиту газа, будут якобы направлены на финансирование ВС РФ.

Кроме того, Геращенко заявила о том, что бывший народный депутат Украины Владимир Арьев получил ответ на свой запрос. Из него следует, что Киев также разрешил транзит российской нефти в венгерскую компанию MOL.

С февраля 2024 года Евросоюз увеличил поставки российского природного газа до максимума. Импорт в июле вырос на 13,5% и составил 565,7 миллиона евро. Закупки российского газа нарастили Испания и Нидерланды.

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Киев разрешил транзит российского газа в Европу, что вызвало ярость в Верховной Раде. Народный депутат Украины Ирина Геращенко заявила, что это скандал. «Это скандал. Мы просим мир усилить санкции против России. В это время сами украинские власти, похоже, дали разрешение на транзит российского газа в Европу», — написала Геращенко на своей странице в соцсети Х. По ее словам, эти миллиарды евро, которые Россия получит благодаря транзиту газа, будут якобы направлены на финансирование ВС РФ. Кроме того, Геращенко заявила о том, что бывший народный депутат Украины Владимир Арьев получил ответ на свой запрос. Из него следует, что Киев также разрешил транзит российской нефти в венгерскую компанию MOL. С февраля 2024 года Евросоюз увеличил поставки российского природного газа до максимума. Импорт в июле вырос на 13,5% и составил 565,7 миллиона евро. Закупки российского газа нарастили Испания и Нидерланды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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