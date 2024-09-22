Волонтеры показали видео с отказывающимися от эвакуации жителями приграничья

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Многие жители приграничных районов Курской области отказываются эвакуироваться
Многие жители приграничных районов Курской области отказываются эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Некоторые жители приграничных районов Курской область отказываются от эвакуации. Об этом сообщили волонтеры, работающие в обстреливаемом российском регионе, предоставив видео-доказательства. 

«Несмотря на обстрелы, некоторые жители отказываются уезжать, в том числе из-за пожилых родственников», — сообщили РБК, со ссылкой на слова волонтеров. Добровольцы, которые вывозят население обстреливаемого региона, сталкиваются с трудностями убеждения местных жителей покинуть опасные территории, особенно когда речь идет о пожилых родственниках. Эвакуацию в курском приграничье объявили 14 августа вскоре после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. 

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Некоторые жители приграничных районов Курской область отказываются от эвакуации. Об этом сообщили волонтеры, работающие в обстреливаемом российском регионе, предоставив видео-доказательства.  «Несмотря на обстрелы, некоторые жители отказываются уезжать, в том числе из-за пожилых родственников», — сообщили РБК, со ссылкой на слова волонтеров. Добровольцы, которые вывозят население обстреливаемого региона, сталкиваются с трудностями убеждения местных жителей покинуть опасные территории, особенно когда речь идет о пожилых родственниках. Эвакуацию в курском приграничье объявили 14 августа вскоре после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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