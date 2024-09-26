В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где отравилась семья

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Мертвого котенка обследуют специалисты
Мертвого котенка обследуют специалисты Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Специалисты обследуют мертвого котенка из дома Красноярского края, где из-за отравления семья оказалась в больнице, а впоследствии четверо детей погибли. Об этом заявили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где после отравления погибли дети», — передает ТАСС сообщение СК в своем telegram-канале. Подробности расследования не приводятся.

Утром 21 сентября семья из Красноярского края попала в больницу из-за отравления. Скончались четверо детей. Известно, что перед этим члены семьи употребляли пельмени и курицу из местного магазина.

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Специалисты обследуют мертвого котенка из дома Красноярского края, где из-за отравления семья оказалась в больнице, а впоследствии четверо детей погибли. Об этом заявили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где после отравления погибли дети», — передает ТАСС сообщение СК в своем telegram-канале. Подробности расследования не приводятся. Утром 21 сентября семья из Красноярского края попала в больницу из-за отравления. Скончались четверо детей. Известно, что перед этим члены семьи употребляли пельмени и курицу из местного магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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