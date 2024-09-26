В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где отравилась семья

Специалисты обследуют мертвого котенка из дома Красноярского края, где из-за отравления семья оказалась в больнице, а впоследствии четверо детей погибли. Об этом заявили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где после отравления погибли дети», — передает ТАСС сообщение СК в своем telegram-канале. Подробности расследования не приводятся.
Утром 21 сентября семья из Красноярского края попала в больницу из-за отравления. Скончались четверо детей. Известно, что перед этим члены семьи употребляли пельмени и курицу из местного магазина.
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