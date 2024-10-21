21 октября 2024

СК: в Подмосковье задержали учителя, надругавшегося над школьницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи подозревают учителя в преступлении по статье 132 УК РФ
Следователи подозревают учителя в преступлении по статье 132 УК РФ Фото:

В Домодедово (Московская область) задержан учитель, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницей, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По информации следственных органов, инцидент произошел в одном из общеобразовательных учреждений города.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (пункт „б“ четвертой части статьи 132 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства.

Помимо основного преступления, следствие располагает информацией о дополнительном инциденте, связанном с причинением телесных повреждений другому ученику. Этот случай также находится под расследованием, и учителю будет дана надлежащая правовая оценка. Следственные действия продолжаются, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало об еще одной попытке изнасилования в Подмосковье. В ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать, но она смогла отбиться и подала заявление в полицию. 

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В Домодедово (Московская область) задержан учитель, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницей, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По информации следственных органов, инцидент произошел в одном из общеобразовательных учреждений города. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (пункт „б“ четвертой части статьи 132 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо основного преступления, следствие располагает информацией о дополнительном инциденте, связанном с причинением телесных повреждений другому ученику. Этот случай также находится под расследованием, и учителю будет дана надлежащая правовая оценка. Следственные действия продолжаются, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало об еще одной попытке изнасилования в Подмосковье. В ЖК «Домодедово парк» мигрант пробрался в квартиру девушки и начал к ней приставать, но она смогла отбиться и подала заявление в полицию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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