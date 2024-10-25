WSJ: Илон Маск регулярно поддерживает контакты с Путиным с 2022 года

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Маск обсуждал с Путиным вопрос вокруг Тайваня, пишет WSJ Фото:

Предприниматель Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц. В числе обсуждаемых тем — вопрос о Тайване, когда Путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink в этом регионе.

Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Илон Маск также имеет глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала.

Кроме того, Маск известен своими заявлениями о том, что Крым принадлежит России. Бизнесмен даже проводил опрос в соцсетях о судьбе Крыма и Донбасса. Он также предлагал четыре пункта для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины над Россией.

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Предприниматель Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц. В числе обсуждаемых тем — вопрос о Тайване, когда Путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink в этом регионе. Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Илон Маск также имеет глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала. Кроме того, Маск известен своими заявлениями о том, что Крым принадлежит России. Бизнесмен даже проводил опрос в соцсетях о судьбе Крыма и Донбасса. Он также предлагал четыре пункта для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины над Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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