WSJ: Илон Маск регулярно поддерживает контакты с Путиным с 2022 года

25 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Маск обсуждал с Путиным вопрос вокруг Тайваня, пишет WSJ Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Предприниматель Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц. В числе обсуждаемых тем — вопрос о Тайване, когда Путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink в этом регионе. Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Илон Маск также имеет глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала. Кроме того, Маск известен своими заявлениями о том, что Крым принадлежит России. Бизнесмен даже проводил опрос в соцсетях о судьбе Крыма и Донбасса. Он также предлагал четыре пункта для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины над Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Илон Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц. В числе обсуждаемых тем — вопрос о Тайване, когда Путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink в этом регионе. Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Илон Маск также имеет глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала. Кроме того, Маск известен своими заявлениями о том, что Крым принадлежит России. Бизнесмен даже проводил опрос в соцсетях о судьбе Крыма и Донбасса. Он также предлагал четыре пункта для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины над Россией.