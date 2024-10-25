Путин назначил нового посла в Швеции. Скрин

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Путин освободил от должности посла Виктора Татаринцева
Путин освободил от должности посла Виктора Татаринцева Фото:

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Швеции. Им стал Сергей Беляев. Фото соответствующего указа опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов.

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в указе президента. Ранее эту должность занимал Виктор Татаринцев с 2014 года.

Беляев назначен послом указом президента РФ
Беляев назначен послом указом президента РФ
Фото:

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Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Швеции. Им стал Сергей Беляев. Фото соответствующего указа опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов. «Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в указе президента. Ранее эту должность занимал Виктор Татаринцев с 2014 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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