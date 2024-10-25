Путин освободил от должности посла Виктора Татаринцева
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Швеции. Им стал Сергей Беляев. Фото соответствующего указа опубликовано на сайте Официального опубликования правовых актов.
«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в указе президента. Ранее эту должность занимал Виктор Татаринцев с 2014 года.
Беляев назначен послом указом президента РФ
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