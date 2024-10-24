Россиянам назвали причины стремительного роста цен на сливочное масло

Стоимость сливочного масла растет по всей производственной цепочке. В организации «Союзмолоко» подтвердили увеличение стоимости сливочного масла, которое подорожало на 70% с начала 2023 года, сообщает KP.RU.
«Себестоимость производства масла растет по всей цепочке — от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%», — рассказали в «Союзмолоке» KP.RU.
Также издание сообщило, что в течение 2023 года спрос на данную продукцию увеличился на 7%, и только за первые семь месяцев 2024 года спрос возрос еще на 2%. Одной из специфических причин такого резкого увеличения цены на сливочное масло является высокая молокоемкость этого продукта, требующая 20-30 литров молока для производства одного килограмма масла, а также увеличение производства сливок, что ведет к уменьшению объема доступного молока для производства масла.
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