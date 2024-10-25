FATF не стала включать Россию в черный список

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Членство России в организации приостановлено
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в «черный список». Об этом стало известно по итогам пленарной сессии. 

«Попытка Украины включить Россию в международный список стран со слабым соблюдением правил противодействия отмыванию денег снова провалилась после того, как этот шаг был отклонен такими странами, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка» — пишет Reuters. Там также добавили, что членство РФ продолжает быть приостановленным. 

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в «черный список». Об этом стало известно по итогам пленарной сессии.  «Попытка Украины включить Россию в международный список стран со слабым соблюдением правил противодействия отмыванию денег снова провалилась после того, как этот шаг был отклонен такими странами, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка» — пишет Reuters. Там также добавили, что членство РФ продолжает быть приостановленным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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