FATF не стала включать Россию в черный список

Членство России в организации приостановлено
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в «черный список». Об этом стало известно по итогам пленарной сессии.
«Попытка Украины включить Россию в международный список стран со слабым соблюдением правил противодействия отмыванию денег снова провалилась после того, как этот шаг был отклонен такими странами, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка» — пишет Reuters. Там также добавили, что членство РФ продолжает быть приостановленным.
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