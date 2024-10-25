Reuters: ЕС хочет ужесточить санкции против РФ на случай прихода Трампа в США

25 октября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

ЕС ужесточит соблюдение санкций против России, пишет Reuters Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) намерен ужесточить санкции против России из-за возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти в стране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Европейские дипломаты готовятся ужесточить санкции против России, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в данный момент обсуждаются инициативы, направленные на продление действия санкций и ужесточение их соблюдения. Совет ЕС 8 октября утвердил новый санкционный режим против России, нацеленный на ответные меры за дестабилизирующие действия страны за рубежом. Новый механизм позволит преследовать российских граждан и компании, угрожающие основополагающим ценностям Евросоюза. С усилением санкций также планируется увеличить контроль над поставками российского топлива в Европу во время предстоящего председательства Польши в Совете ЕС, передает «Ридус». Выборы президента США состоятся 5 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) намерен ужесточить санкции против России из-за возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти в стране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Европейские дипломаты готовятся ужесточить санкции против России, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в данный момент обсуждаются инициативы, направленные на продление действия санкций и ужесточение их соблюдения. Совет ЕС 8 октября утвердил новый санкционный режим против России, нацеленный на ответные меры за дестабилизирующие действия страны за рубежом. Новый механизм позволит преследовать российских граждан и компании, угрожающие основополагающим ценностям Евросоюза. С усилением санкций также планируется увеличить контроль над поставками российского топлива в Европу во время предстоящего председательства Польши в Совете ЕС, передает «Ридус». Выборы президента США состоятся 5 ноября.