Reuters: ЕС хочет ужесточить санкции против РФ на случай прихода Трампа в США

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент, stock
ЕС ужесточит соблюдение санкций против России, пишет Reuters Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) намерен ужесточить санкции против России из-за возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти в стране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Европейские дипломаты готовятся ужесточить санкции против России, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в данный момент обсуждаются инициативы, направленные на продление действия санкций и ужесточение их соблюдения.

Совет ЕС 8 октября утвердил новый санкционный режим против России, нацеленный на ответные меры за дестабилизирующие действия страны за рубежом. Новый механизм позволит преследовать российских граждан и компании, угрожающие основополагающим ценностям Евросоюза. С усилением санкций также планируется увеличить контроль над поставками российского топлива в Европу во время предстоящего председательства Польши в Совете ЕС, передает «Ридус». Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Евросоюз (ЕС) намерен ужесточить санкции против России из-за возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти в стране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Европейские дипломаты готовятся ужесточить санкции против России, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в данный момент обсуждаются инициативы, направленные на продление действия санкций и ужесточение их соблюдения. Совет ЕС 8 октября утвердил новый санкционный режим против России, нацеленный на ответные меры за дестабилизирующие действия страны за рубежом. Новый механизм позволит преследовать российских граждан и компании, угрожающие основополагающим ценностям Евросоюза. С усилением санкций также планируется увеличить контроль над поставками российского топлива в Европу во время предстоящего председательства Польши в Совете ЕС, передает «Ридус». Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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