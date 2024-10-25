Участникам СВО разрешили лечиться в обычных поликлиниках во время отпуска

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Военные смогут получать медицинскую помощь в любой государственной больнице
Военные смогут получать медицинскую помощь в любой государственной больнице Фото:

Военнослужащим, находящимся в отпуске, разрешили получать медицинскую помощь в обычных поликлиниках и больницах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих», — говорится в документе. Там добавили, что ранее солдаты могли обращаться только в ведомственные госпитали, которых не хватает в регионах.

Теперь военные смогут лечиться в государственных медицинских учреждениях. Это будет происходить независимо от наличия полисов обязательного медицинского страхования.

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Военнослужащим, находящимся в отпуске, разрешили получать медицинскую помощь в обычных поликлиниках и больницах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих», — говорится в документе. Там добавили, что ранее солдаты могли обращаться только в ведомственные госпитали, которых не хватает в регионах. Теперь военные смогут лечиться в государственных медицинских учреждениях. Это будет происходить независимо от наличия полисов обязательного медицинского страхования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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