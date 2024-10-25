Участникам СВО разрешили лечиться в обычных поликлиниках во время отпуска

Военнослужащим, находящимся в отпуске, разрешили получать медицинскую помощь в обычных поликлиниках и больницах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
«Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих», — говорится в документе. Там добавили, что ранее солдаты могли обращаться только в ведомственные госпитали, которых не хватает в регионах.
Теперь военные смогут лечиться в государственных медицинских учреждениях. Это будет происходить независимо от наличия полисов обязательного медицинского страхования.
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