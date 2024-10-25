Скончался режиссер «Улицы разбитых фонарей» Москвитин

25 октября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Москвитин скончался на 72 году жизни Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Скончался российский режиссер Игорь Москвитин. О его кончине сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов. «Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. », — пишут представители школы в социальных сетях. Причина его смерти не сообщается. Игорь Москвитин стал одним из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в его фильмографии представлены и другие популярные проекты: «Гаишники», «Сибиряк», «Посредник» и многие другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался российский режиссер Игорь Москвитин. О его кончине сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов. «Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. », — пишут представители школы в социальных сетях. Причина его смерти не сообщается. Игорь Москвитин стал одним из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в его фильмографии представлены и другие популярные проекты: «Гаишники», «Сибиряк», «Посредник» и многие другие.