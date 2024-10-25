Скончался режиссер «Улицы разбитых фонарей» Москвитин

Москвитин скончался на 72 году жизни
Скончался российский режиссер Игорь Москвитин. О его кончине сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов.
«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. », — пишут представители школы в социальных сетях. Причина его смерти не сообщается.
Игорь Москвитин стал одним из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в его фильмографии представлены и другие популярные проекты: «Гаишники», «Сибиряк», «Посредник» и многие другие.
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