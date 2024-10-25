Скончался режиссер «Улицы разбитых фонарей» Москвитин

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Москвитин скончался на 72 году жизни Фото:

Скончался российский режиссер Игорь Москвитин. О его кончине сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов.

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. », — пишут представители школы в социальных сетях. Причина его смерти не сообщается.

Игорь Москвитин стал одним из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в его фильмографии представлены и другие популярные проекты: «Гаишники», «Сибиряк», «Посредник» и многие другие.

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Скончался российский режиссер Игорь Москвитин. О его кончине сообщает Высшая школа режиссеров и сценаристов. «Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. », — пишут представители школы в социальных сетях. Причина его смерти не сообщается. Игорь Москвитин стал одним из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в его фильмографии представлены и другие популярные проекты: «Гаишники», «Сибиряк», «Посредник» и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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