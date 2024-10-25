В РФ заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

25 октября 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Чихладзе грозит тюремный срок до 15 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Об этом говорится в материалах суда. «Серго Чихладзе заочно арестован судом», — передает содержание материалов РИА «Новости». Там добавили, что он также объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие несколько раз приостанавливалось. На данный момент Чихладзе скрывается. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за последние пять лет, говорится в документах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Об этом говорится в материалах суда. «Серго Чихладзе заочно арестован судом», — передает содержание материалов РИА «Новости». Там добавили, что он также объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие несколько раз приостанавливалось. На данный момент Чихладзе скрывается. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за последние пять лет, говорится в документах.