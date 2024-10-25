В РФ заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

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Чихладзе грозит тюремный срок до 15 лет Фото:

Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Об этом говорится в материалах суда.

«Серго Чихладзе заочно арестован судом», — передает содержание материалов РИА «Новости». Там добавили, что он также объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Следствие несколько раз приостанавливалось. На данный момент Чихладзе скрывается. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за последние пять лет, говорится в документах.

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Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Об этом говорится в материалах суда. «Серго Чихладзе заочно арестован судом», — передает содержание материалов РИА «Новости». Там добавили, что он также объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие несколько раз приостанавливалось. На данный момент Чихладзе скрывается. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за последние пять лет, говорится в документах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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