В РФ заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Об этом говорится в материалах суда.
«Серго Чихладзе заочно арестован судом», — передает содержание материалов РИА «Новости». Там добавили, что он также объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Следствие несколько раз приостанавливалось. На данный момент Чихладзе скрывается. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за последние пять лет, говорится в документах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.