Беременная девушка сорвалась с 5 этажа, пытаясь сбежать из дома за пивом

В Сыктывкаре 21-летняя девушка, пытаясь сбежать из квартиры для похода в бар, сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что девушка была на шестом месяце беременности.
«Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Она хотела пойти пить пиво, но парень не пускал», — заявил telegram-канал. Отмечается, что 24-летний парень запер беременную в комнате, чтобы предотвратить поход в бар, где она хотела провести вечер с друзьями.
В результате падения девушка получила серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и бедра. Однако, по предварительной информации, ребенок не пострадал. Девушку обследуют врачи для оценки полного объема повреждений и составления плана дальнейшего лечения.
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