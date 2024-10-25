Эндокринолог Аметов: ожирение начинается с зачатия

Ожирение у ребенка может формироваться еще во время внутриутробного развития. Об этом сообщил завкафедрой эндокринологии при Минздраве РФ, профессор Александр Аметов. По его словам, аномальный вес при рождении — как слишком большой, так и слишком маленький — является предвестником будущих проблем.
«Если ребенок рождается с весом 4-4,5 килограмма, или меньше 2-2,5, это означает, что у него уже заложены будущие проблемы со здоровьем», — заявил Аметов в беседе с «Ридусом». По его словам, уже в утробе матери происходит процесс формирования пищевых привычек у ребенка. Эндокринолог предупредил, что у таких детей при рождении уже может быть выраженная инсулинорезистентность, что является фактор риска при ожирении.
Дополнительно Аметов указывает, что к возрасту 35-40 лет у людей, родившихся с весом за пределами нормы, риск развития метаболических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, увеличивается в семь-десять раз. Это подчеркивает важность контроля за массой тела еще на стадии планирования ребенка.
Ранее эндокринолог и врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Махрова рассказала, откуда берется лишний вес и как правильно худеть. По ее словам, главная причина ожирения— дисбаланс между потреблением калорий и их расходом. Люди едят больше, чем тратят, в результате организм начинает запасать лишнюю энергию в виде жировой ткани. Она также отметила, что прежде чем начинать худеть стоит проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
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