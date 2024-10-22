Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Анапе

В Анапе в селе Сукко произошло возгорание кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пострадавших нет, сам пожар площадью более 1000 квадратных метров на данный момент тушат. Об этом сообщили в МЧС России.
«В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов», — говорится в сообщении от МЧС. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также с места происшествия эвакуированы 60 человек. Так, возгорание тушат 14 единиц техники и 50 пожарных.
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В Анапе в селе Сукко произошло возгорание кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пострадавших нет, сам пожар площадью более 1000 квадратных метров на данный момент тушат. Об этом сообщили в МЧС России. «В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов», — говорится в сообщении от МЧС. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также с места происшествия эвакуированы 60 человек. Так, возгорание тушат 14 единиц техники и 50 пожарных.