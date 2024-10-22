Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Анапе

22 октября 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

В Анапе пожар в гостиничном комплексе тушат 50 специалистов и 14 единиц техники (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Анапе в селе Сукко произошло возгорание кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пострадавших нет, сам пожар площадью более 1000 квадратных метров на данный момент тушат. Об этом сообщили в МЧС России. «В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов», — говорится в сообщении от МЧС. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также с места происшествия эвакуированы 60 человек. Так, возгорание тушат 14 единиц техники и 50 пожарных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Анапе в селе Сукко произошло возгорание кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пострадавших нет, сам пожар площадью более 1000 квадратных метров на данный момент тушат. Об этом сообщили в МЧС России. «В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов», — говорится в сообщении от МЧС. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также с места происшествия эвакуированы 60 человек. Так, возгорание тушат 14 единиц техники и 50 пожарных.