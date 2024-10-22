Росавиация: в Нижнем Новгороде введены временные ограничения

Воздушная гавань в районе Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет авиарейсы
Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород. Об этом сообщила Росавиация.
«Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщила Росавиация. Информацию передает ТАСС.
Ранее telegram-канал Baza писал, что в аэропорту Нижнего Новгорода введен план «Ковер». Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о беспилотниках пока не подтвердилась.
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