Росавиация: в Нижнем Новгороде введены временные ограничения

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Воздушная гавань в районе Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет авиарейсы Фото:

Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород. Об этом сообщила Росавиация.

«Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщила Росавиация. Информацию передает ТАСС.

Ранее telegram-канал Baza писал, что в аэропорту Нижнего Новгорода введен план «Ковер». Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о беспилотниках пока не подтвердилась.

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород. Об этом сообщила Росавиация. «Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщила Росавиация. Информацию передает ТАСС. Ранее telegram-канал Baza писал, что в аэропорту Нижнего Новгорода введен план «Ковер». Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о беспилотниках пока не подтвердилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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